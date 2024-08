En plein dans la conception de la dragon ball mania ( une interface cross média vous permettant de tout rassembler movies anim etc) et comme d'habitude produit en masse des tonnes de trucs qui reste parfois sans que je l'ai publie mais là vu l'actu je me suis dis: allez ça fera plaisir à quelqu'un d'entre vous !Je vous laisse imaginer la suite !Et puis pour lreste une petite démo de vues que j'ai rajouté à ma Version 7 de mon custom theme sur big box puisque j'ai introduis l'arcade je me suis dis que j'allais complétement me lacher et me faire plaisir ! Ambiance !