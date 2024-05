Pour un cadre jeu-vidéo et musique j'ai eu l'occasion de tester le casque ''Meze 99 Classics'' et le ''Bayer DT 770Pro X''.



Le Meze est vendu aujourd'hui au taris de 310 euros. Le Bayer lui coûte 200Euros, ce sont 2 casques à conception ''fermés''.



Je précise que j'ai testé les 2 casques sur une carte son DAC G6 de soundblaster.



Le Meze 99 Classics n'a rien de fondamentalement nouveau, c'est le casque le plus emblématique de la marque maintes fois récompensé, sa particularité est qu'il n'a aucun point de colle pour sa fabrication et qu'il dispose de 2 coques sculptées en noyer (ça ne sert absolument à rien mais c'est joli^^), il n'a pas de réglage pour l'arceau qui s'adapte directement à la taille de la tête, son confort est total. Son impédance est de 32 ohms.



Niveau son les gens lui reprochent son aspect ''Basseux'' dans les faits les basses sont effectivement bien présentes, elles ne prennent pas le pas sur le reste du spectre mais je leur reprocherais un manque de netteté, un côté assez gras dans le rendu, le reste étant satisfaisant mais pas dingue non plus, la spatialisation est là, les aigus clair mais pas chirurgicaux bref c'est un son assez rond dans l'ensemble, trop pour mon avis personnel.



J'ai également trouvé que la scène sonore manquait d'ampleur.



Le ''DT770 PRO X '' (version édition spéciale anniversaire du DT 700 Pro X qui propose simplement des ajouts cosmétiques, le son étant strictement le même) est un évolution du célèbre DT 700 pro de la marque, c'est dans sa conception qu'il diffère de son prédécesseur en effet il intègre de nouveaux pilotes baptisés Stellar.45 (45 faisant référence à l'impédance du casque: 45 ohms), le but étant entre autre de proposer un rendu proche de casque à plus haute résistance électrique tout en gardant une impédance basse.



Le casque dispose d'une réglette pour l'arceau et d'écouteurs en velours. Là encore le confort est total. J'avais entendu qu'il serrait, ce n'est pas mon avis.



Au global il surclasse pour moi le Meze de loin, les basses sont magnifiques et très claires, elles n'ont pas ce côté un peu sourde du Meze, les aigus ont été retravaillé comparé au 700pro pour les rendre moins agressifs (et donc moins fatigant à l'écoute) et c'est une réussite, la spatialisation est vraiment très précise et on le sent de suite en comparaison avec le Meze.



Les sons sont mieux étagés, la scène sonore me semble bien plus large que sur le Meze.



En conclusion je conseillerais de s'orienter vers le Bayer 770proX que ce soit pour du jeu-vidéo et de la musique sachant qu'il se débrouille parfaitement pour le monitoring également.



Attention, bien que l'on puisse brancher ces casques sur n'importe quel smartphone ou carte son au vu de leurs faibles impédances, il vaut mieux privilégier quelque chose de qualité pour donner le meilleur de qu'ils ont à proposer, ça va de soit.