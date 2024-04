Avant de vous en reparler quand elle sera "public" car oui je l'as partageraisextrait d'un launch d'une sortie de jeu et j'ai même rajouter un menu "pause" !Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle go voir les anciens post !Je re précise qu'elle ne contient aucun jeux ou isos forcément ici oui pour les besoins de la démo ( en apparté des démo des remake de cryzenx avec son autorisation) il n'y a que mon taff ( et c'est déjà pas mal ) /vous êtes grand vous connaissez la chanson

Who likes this ?

posted the 04/14/2024 at 09:32 AM by pademoniumcinematics