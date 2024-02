Salut l'équipe ! Aujourd'hui je le plaisir de partager avec vous l'histoire de Talion, protagoniste principale de l'ombre du mordor et l'ombre de la guerre, deux jeux que j'ai beaucoup apprécié pour leur système de nemesis très poussé.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

Who likes this ?

posted the 02/23/2024 at 04:33 PM by ozymandia