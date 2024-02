Bonjour à tous, c'est avec avec tristesse que je vous annonce la fermeture prochaine de ChristopherNolan.fr. N'ayant plus beaucoup de temps à consacrer au site, j'ai décidé de le fermer.



Cette aventure a commencé en juillet 2011, en plein tournage de The Dark Knight Rises. C'était avec plaisir que je reportais ce qui m'était possible sur le tournage des différents films de Christopher Nolan : Interstellar, Dunkerque, Tenet ou encore, Oppenheimer. Avec des news aussi régulières que possible, je voulais faire de ChristopherNolan.fr le site de référence sur le réalisateur.



Merci à tous ceux qui ont visité le site. Ce dernier restera disponible jusqu'à début mars.



Je souhaite bonne chance à Christopher Nolan dans la suite du succès d'Oppenheimer, qui à de grandes chances de remporter bon nombre d'Oscars cette année.



Je vous souhaite également bonne continuation à tous, et, qui sait, peut-être y aura-t-il quelqu'un pour reprendre un jour la suite ?



David G. aka darkvadd7