Moi qui pensais que c'était un hardware sous côté (AMD Jaguar octo-core à 1,6 Ghz, 8 Go GDDR5), je trouve quelle s'en sort pas si mal pour une console sortie fin 2013.Si un CFW sort sur cette console et que la scène continue de mettre à jour les pilotes, on aura clairement la meilleure console hacké depuis la Xbox première génération à un prix très abordable même si aujourd'hui faut relativiser car les plus de 3000 jeux de la console sont disponibles sur PC.Perso je suis bien content d'avoir eu ma PS4 9.00 pour une bouchée de pain, je vais bien documenter sur le sujetLes vidéos sont tirés de la version PS4 standard.