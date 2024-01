- Peu de temps après la fermeture de Volition, nous nous sommes envolés pour l'Illinois et avons travaillé avec Xbox et l'ancien leadership de Volition pour garantir que cette nouvelle équipe soit notre partenaire de co-développement. Leur riche expérience dans l’industrie renforce encore nos efforts dans le développement de notre prochain RPG steampunk Clockwork Revolution.- Mais l'histoire ne commence pas là : notre histoire avec Volition remonte aux années 90, lorsque notre chef de studio, Brian Fargo, a publié ses classiques sur Interplay. «J'étais très reconnaissant de pouvoir aider à sécuriser ce nouveau studio et à faire appel à des développeurs vraiment incroyables pour contribuer à faire de Clockwork une réalité. Les groupes de co-développement sont presque une évidence de nos jours, mais celui-ci est spécial pour nous en raison de ma longue histoire avec eux, remontant aux jeux Descent et FreeSpace.- Le président d'inXile, Chris Keenan, a également une certaine histoire avec l'équipe. "L'un des premiers jeux que j'ai testés au cours de ma carrière était Descent, j'ai donc une place spéciale dans mon cœur pour l'équipe et l'histoire de Parallax/Volition. La première priorité était de garantir que ces gens aient un endroit où atterrir sur Clockwork Revolution, et nous" Nous sommes reconnaissants d'avoir pu le réaliser si rapidement. Faire appel à de nouveaux partenaires de développement peut être un défi, mais il s'agissait d'un partenariat rare qui s'est senti dès le début.- Matt Madigan, responsable du studio Shapeshifter Games, a ajouté : « L'équipe talentueuse et expérimentée qui a rejoint Shapeshifter a pris le relais. Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part d'anciens Volitionites et sommes vraiment reconnaissants envers inXile et Microsoft pour l'opportunité de contribuer au développement d'une nouvelle propriété intellectuelle formidable.