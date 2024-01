Je reconditionne pas mal d'ordinateurs (et de consoles) sur mon temps libre pour le plaisir donc si vous êtes étudiant ou que vous avez des enfants, neveux ou nièces qui ont besoin d'ordinateurs, j'en propose régulièrement à la vente avec ou sans défauts.Certains ont :- La batterie HS- Aucun chargeur- Quelques défauts esthétiquesDonc bien lire les annonces.Il y a un prix standard et un prix spécial pour les étudiants.L'idée est que le stock tourne assez régulièrement avec une faible marge pour que cela puisse financer l'achat de nouveaux appareils que je mettrait en vente (le commerce quoi) et que le matériel puisse être de nouveau utilisé. Il suffit de quelques bidouilles pour optimiser du vieux matériel (distro Linux ou Windows custom comme ReviOS).Lien : https://www.leboncoin.fr/profil/f7052225-f831-4ce6-afe9-c2f36906047d/offres Pour la remise en main propre : Montargis ou Orléans