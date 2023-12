Est-ce que la boite de votre version est bien 100% FR ?En cherchant sur des sites de vente en ligne, je tombe facilement sur les exemplaires français de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 en version PS4 et Switch, mais rien côté PS5.Sur PS5, je tombe sur des boites anglaises, italiennes, espagnoles, mais pas de boite full FR.Si quelqu'un a un exemplaire du jeu full FR, j'aimerais qu'il me le montre si possible.

posted the 12/05/2023 at 06:12 AM by dormir13hparjour