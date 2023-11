Une nouvelle section film d'horreur 80's vient s'ajouter à la partie film de mon custom théme sur launchbox Nostalgic Bedroom! Braindead /candyman / Evil dead pour ne cités qu'eux: Le cinéma d'épouvante à bercé les 80's ! Entre frousse : curiosité et l'envie de ce faire PEUR / on été nombreux à ce challenger pour savoir qui été arrivé au bout de son film! Hommage obligatoire donc via 2 vues une trentaine de slot vous permettant d'y mettre vos films dans une ambiance comme on les aiment...