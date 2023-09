Je sollicite la communauté active de gamekyo pour m'aider sur deux projets perso (et plus particuièrement la communauté Xbox concernant mon second projet).La fabrication de table bois/epoxy sur le thème du JV/manga.Comme mon gamin commence à marcher, ma table en fer forgé commencait à devenir un peu dangereuse. J'ai donc décidé de me faire ma propre table plus adapté. Avec ma femme on s'est fixé une limite de budget de 300 euros et je vous laisse voir le résultat en fin d'article. Il y a des petites imperfections mais le résultat final est vraiment bon. Suite à celà, un ami m'a demandé de lui faire une table similaire sur le thème de Berserk en s'inspirant de la couverture de la version américaine deluxe (éditée par Dark horse). De mon coté j'étais super chaud mais le prix approxmatif l'a refroiditD'où ma première question: pensez-vous que cela puisse interesser des gens (table en bois/epoxy personnalisée sur l'univers manga/JV)? Si oui, la fourchette de prix qui vous semble raisonnable pour une table basse (en sachant que la taille/ la gravure en bois, la qualité de la résine peut multiplier par 3 le prix) ?Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dépensé 250 euros en m.p. (bois/résine/pied...) et plus de 10h de taff dessus sur 3 semaines. Je mets aussi des gravures sur bois que j'ai réalisé pour vous donner une idée des possibilités.Je veux me faire un jeu d'echec sur le thème de la guerre des consoles. J'avais pensé faire Sony/Xbox. Problème, je n'ai jamais touché à une xbox sauf pour jouer à fable. Pouvez vous me donner des noms de licences indissociable de xbox (gears, halo, forza, fable, c'est tout ce que m'inspire xbox). Starfiel peut être. Sinon je vais faire le classique Nintendo/Sega.Dsl pour la qualité des photos. J'ai pris ça à l'arrache. Les photos en exterieurs sont plus représentatives.