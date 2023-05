Warner Bros Games proposera bientôt une session de stress test online, pour s'assurer que son futur jeu tient la route en ligne. Si vous souhaitez y participer, et ainsi mettre la main sur le jeu avant sa sortie, rdv sur sur le site web de WB Games pour tenter votre chance. Si vous êtes sélectionné, un code devrait vous être envoyé par courriel.Bonne chance !

Like

Who likes this ?

posted the 05/30/2023 at 02:52 PM by nikolastation