Je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé "Le griffon" sur prime, mais j'ai été happé par cette série choisie au hasard...

C'est une série allemande heroic fantasy, située entre Dark et stranger things qui se déroule dans les annees 90 dans notre monde.

Le jeune héros est destiné â combattre le griffon dans un monde parallèle où les humains sont capturés pour être esclaves des cornus .

A la fois mystérieuse et sombre, pour moi cette série parle du dépassement de soi pour accomplir ce pour quoi on est fait, mais aussi de la psychose et des problèmes d'ados en parallèle.es acteurs sont bons et on s'attache pas mal aux personnages...

A suivre.

J'ai adoré