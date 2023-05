Assassin's Creed Mirage sortirait le 12 Octobre selon un revendeur japonais.Comme l'indique Gematsu dans le lien ci-dessus, les revendeurs japonais n'ont pas pour habitude d'établir de date "placeholder" et indiquent uniquement une date quand celle-ci est officielle.C'est pas confirmé encore mais d'autres rumeurs (et notamment d'après un Youtubeur) parlaient d'Octobre.

