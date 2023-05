Ceci est mon premier post sur le Blog du coup si je m'y prend mal, soyez indulgent.



Comme beaucoup le savent les traductions françaises prennent parfois beaucoup de temps à arriver ou parfois n'arrivent tous simplement jamais.

Ayant adoré l'anime "86" je souhaitais lire le matériau d'origine sauf que voila sur les 12 tomes de sorti au japon on en a que 2 de traduit chez nous contre 11 en anglais...

Jouant a mes jeux vidéo uniquement en anglais depuis quelques années déjà, j'ai donc décidé de sauter le pas et de voir si je pouvais également faire de même avec des lectures plus poussé.



Actuellement j'achète mes livres en librairie ou par Leboncoin, mais pour les versions anglaises ce n'est malheureusement pas possible. J'ai essayé de commander sur Amazon (4 a 5 tentatives) mais les livres ne sont pas protégés dans les colis et ils arrivent systématiquement en mauvaise état...



Si certains d'entre vous connaisse donc des bon sites pour importer des livres neuf et d'occasion ou un site de vente entre particulier comme leboncoin mais version international et sans forcement se ruiner en frais de livraison je suis tout ouie.