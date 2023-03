Salut !Je suis intéressé par l’apple watch SE 2.Mais j'aimerais avoir des cadran de montres geek.J’ai vu que sur les montres Android il y avait plus de possibilités de personnalisation : j’ai pu tester avec quelqu’un dans mon entourage qui en a une : cadran de montres fallout, mario…Sur Apple Watch j’ai pu voir plusieurs applications : mais c’est souvent des « fonds d’ecran statiques ou animés ».Donc les chiffres de l’heure reste au meme endroit.J’ai vu d’autres applis qui modifient completement l'écran mais il faut les remettre toutes les heures… donc bien chiant.Et j’aimerais que le cadran reste dispo meme si non connecté au telephone.Un retour de quelqu’un qui en a une ?Merci d’avance !!

posted the 03/19/2023 at 08:44 AM by segagadreamin