Avec la sortie récente de Hoggwarts Legacy, je me suis posé la question suivante ; ne serait-ce pas là la meilleure adaptation videoludique de tous les temps?



Du coup, j'ai réfléchi à ses "rivaux", et j'en ai fait un classement que je vous livre ici :



20. Star Wars : Podracer

celui-là, il est peu connu, mais ce jeu de course n'a laissé personne indifférent



19. Seigneur des anneaux : le retour du roi

Le meilleur de la trilogie originale sur PS2, dans un jeu d'action jouable à plusieurs.



18. Harry Potter 3 (Game Boy Advance)

Beaucoup moins connus, les adaptations HP étaient encore meilleurs sur portable, lorsqu'ils se jouaient façon pokemon.



17. The Simpsons : the game

Une adaptation très libre qui retrace l'histoire du jv tout en cassant le 4e mur.



16. Scarface : The world is yours

Grandiose GTA-Like qui imagine la suite du film connu de tous.





15. Indiana Jones : Fate of Atlantis

Point'n click aux situations variées qui n'a laissé aucun de ses joueurs indifférents.



14. Middle Earth : Shadow of Mordor

Adaptation libre et bien ficelée des terres du milieu à la sauce Assassin's Creed



13. Star Wars : Rogue Squadron II : Rogue Leader

Probablement le plus beau jeu Gamecube, et aussi un des meilleurs jeux de vol encore aujourd'hui.



12. Batman (NES)

Les Batman ont souvent été vernis niveau adaptation, notamment dans ce platformer de lère 8 bit.



11. Le roi Lion (Megadrive / SNES)

Un grand classique des platformers de l'ère 16 bits





10. Alien : Isolation

Suite du film éponyme, le jeu mêle horreur et infiltration avec brio.



9. King Kong

Quand Michel Ancel est à la baguette, ça fait toujours des étincelles, notamment dans cette adaptation en mode FPA.



8. KOTOR

Pour moi le meilleur jv dans l'univers Star Wars, ce RPG signé BioWare est une masterpiece.



7. Chronicles of Riddick : Escape from Butcher Bay

Ce jeu est plus qu'une adaptation, il est une pièce essentielle à la saga. Le peu de joueurs qui s'y sont essayés ont pu découvrir un FPA avant gardiste.



6. GoldenEye 007

Le jeu qui a su transposer le FPS sur console, que ce soit en solo, mais aussi en multi.





5. Aladdin (Megadrive / SNES)

Je rentre pas dans le débat, les 2 versions sont incroyables, les 2 ont marqué toute une génération.



4. Kingdom Hearts II

On ne parle pas ici d'une adaptation, mais d'une multitude. Chaque chapitre est un film Disney incroyablement transposé, dans un ARPG extrêmement frai pour l'époque.



3. Marvel's Spider-Man

Insomniac a de la ressource, et l'a prouvé dans cet open world qui retranscrit parfaitement les sensations de l'araignée quand elle se déplace.



2. Hoggwarts Legacy

Une adaptation incroyablement fidèle, qui parvient à retranscrire dans son open world la richesse de l'univers.



1. Batman Arkham Asylum

Pour moi le meilleur de la saga, Arkham Asylum retranscrit parfaitement Batman (discretion, enquête, puissance, gadget, ...). Tout est au top!





Alors, j'en ai oublié?