Bonjour à tous, si vous êtes un peu curieux, j’ai commencé quelques critiques sur la série last of us (belle déception pour moi …et pas seulement pour ses acteurs mais la réalisation en général ce que je détaille) et j’enchaîne ensuite avec des films et jeux vidéo Returnal, god of war et PSVR2 vont arriver)C’est vraiment une petite chaîne, avant tout pour m’exercer à l’oral car avec mon métier (designer automobile) suis plutôt le nez dans l’ordi.Je vous préviens c’est un format type podcast, rien à voir avec le YouTube lol, les vignettes agressives, et les cuts toutes les 5 sec…Autrement dit aucune chance que cela marche mais ce n’est pas grave,Par contre si cela peut donner envie à 2 ou 3 de me suivre ca serait sympa…Ma chaîne s’appelle CRITIQUE POSÉEhttps://youtu.be/Tyk6elwX-LESoyez indulgentc’est vraiment de l’amateurisme pure, mais je pense qu’il y a quand même quelques trucs sympa à partager (et désolé tout est fait avec un iphoneMerci à tous…