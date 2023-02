https://www.xboxygen.com/News/43933-Atomic-Heart-duree-de-vie-difficulte-des-details-sur-le-FPS-du-Xbox-Game-Pass



En effet, c’est par le biais d’une interview de Robert Bagratuni donnée par SegmentNext que le jeu se dévoile une fois de plus.



- Il faudra donc compter entre 20 et 25 heures pour venir à bout de l’aventure trépidante imaginée par les développeurs. Cependant, si vous êtes du genre à vouloir tout faire, il sera nécessaire de vous investir entre 35 et 40 heures de jeu.



- Bien entendu, la difficulté sélectionnée influera sur votre avancée. C’est pourquoi 3 niveaux seront proposés, de quoi s’adapter aux joueurs en recherche de défi ou non.



- Il y aura 12 types d'armes au total, et pour chacun d'eux, il existe plusieurs types d'améliorations et plusieurs branches de compétences." dit le directeur du jeu. "Pour pouvoir améliorer votre arsenal, vous devrez collecter des composants en fouillant chaque meuble, équipement et cadavres autour. Lorsque vous aurez suffisamment de composants, vous pourrez utiliser une machine à fabriquer NORA, dont l'IA vous surprendra par son attitude impertinente. Vous aurez la possibilité de créer des puces, d'y ajouter des effets élémentaires et de créer d'autres choses également.



- En plus de leur arsenal d'armes, les joueurs pourront utiliser le gant de puissance expérimental avec une IA polymère intégrée nommée CHAR-les. Il agira comme une sorte de compagnon et offrira des informations sur le monde du jeu, l'intrigue, les zones et les personnages. Plutôt que d'être simplement une décharge d'exposition, CHAR-les vous aidera également pendant le jeu en remplissant diverses fonctions. "Les fonctionnalités spéciales auxquelles il vous donnera accès sont le scan de la zone, ainsi que le piratage de robots et d'autres équipements. Au combat, il vous donnera des capacités de télékinésie qui vous permettront de combattre, ainsi que d'extraire rapidement des composants des restes de vos ennemis. Grâce à ces capacités, vous pourrez installer des boucliers énergétiques et utiliser l'énergie électrique, de congélation et de télékinésie. Bagratuni a ensuite élaboré.



- Il n'y aura également aucune restriction à la limite de fabrication de composants et de matériaux que les joueurs peuvent transporter. Ce qui signifie qu'ils n'auront pas à faire face aux maux de tête liés à la gestion de leur inventaire et à leur poids. "Il n'y aura aucune restriction ici. Ils pourront piller et transporter tous les composants qu'ils pourront trouver. L'essentiel est de toujours les collecter et de dépenser pour améliorer l'arsenal afin de pouvoir atteindre la fin et révéler la vérité derrière le cauchemar technologique qui se passe dans le monde d'Atomic Heart.





- Robert Bagratuni révèle aussi que le jeu contiendra beaucoup d’options de dialogue, permettant ainsi d’en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. D’ailleurs, en plus de vous aider au combat et dans bien d’autres tâches, votre compagnon participera aussi à rendre le monde vivant en vous racontant des histoires.



