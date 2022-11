Hello la communauté, Je recherche des gens pour jouer en ligne à Modern Warfare 2. moi: j'ai 35 ans, je joue chill mais pour la win quand même. Plutôt calme, objectif: prendre du plaisir, gagner et jouer tactique à plusieurs. Pour ceux que ça intéresse, ajoutez moi: tolink_rebirth sur PS5

posted the 11/01/2022 at 04:17 PM by tolink