Salut , c'est ma chaine préféré et puis je suis abonné à leur chaine youtube .l' important dans ce documentaire c'est que ça concerne à terme 3 milliards de personnes .Des centaines de millions de personnes habitent à + 1 m du niveau de la mers .Et 30 % de la population mondiale vie de la péche ,alors que les courants marin sont en train de changer à cause de l'eau douce : Exemple beaucoup de poisson se perdent ou échouent pendant leur migration de reproduction !Bref ,voilà une image : si toute les glaces fondent = c'est plus de 60 métres !!!Allez salut !!