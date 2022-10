Salut à tous,Je souhaite acheter une nouvelle TV suite à mon déménagement.Je pense me tourner vers une 75 pouces en OLED ou QLED (un peu de mal à choisir entre les 2 car si j'ai bien compris, une des deux technologies est mieux pour le JV et l'autre pour le cinéma mais on est 2 à la maison et l'un préfère le JV et l'autre le cinémaEst-ce-que vous avez une TV à me conseiller dans un budget de 1 500/2 000€?Merci d'avance!