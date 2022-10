Suite à l'annonce du retrait de la série sur Netflix des ce 8 octobre.jai fait une séance rattrapage des 3 saison disponible sur la plateforme.la série est pas dégueu surtout la saison que j'ai bien aimé .les deux autre son honnête et en globalité c'est une bonne série.content d'avoir pu regarder l'intégralité disponible avant que ça fout le camp

posted the 10/06/2022 at 10:02 PM by elicetheworld