Depuis sa sortie il y a un an et demi, Animal Crossing a émerveillé les passionnés du Nintendo Switch. Le 5 novembre 2021, l’entreprise a annoncé des mises à jour gratuites d’Animal Crossing New Horizons. Qu’est-ce qui a été ajouté et comment faire la mise à jour ?



Animal Crossing New Horizons et la procédure de mise à jour

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est intéressant de rappeler ce que c’est qu’Animal Crossing New Horizons. L’objectif de ce rappel est de comprendre la nouvelle mise à jour et les changements qu’elle a apportés. Cette partie montre également aux fans comment procéder pour mettre à jour les nouvelles fonctionnalités de ce jeu vidéo.



Qu’est-ce que sur Animal Crossing New Horizons ?

Animal Crossing New Horizons est une variété de jeux vidéo qu’on retrouve sur Nintendo Switch. Sorti en mars 2020, il s’agit de la schématisation d’une vie insulaire, incarnée par les acteurs qui mènent une vie villageoise aux côtés des anthropomorphes. Cette vie est caractérisée par la chasse des insectes, la pêche, la cueillette, le ramassage fruitier ou encore des fouilles archéologiques. Cette vie montée, aménagée au bord d’une île, évolue au moyen des clochettes que l’on peut avoir à travers le nettoyage, les petits travaux, en aidant le voisinage.



C’est une vie de l’antiquité, dans laquelle se mêle le commerce des éléments pour avoir la monnaie fictive. Pour l’interaction, on y retrouve des personnages mythiques comme Tom Nook, « Sœurs Doigts de Fée », ou encore Marie. Ils jouent des rôles différents, allant de l’administration du village, à l’assistante municipale, en passant par les commerçants clandestins et les responsables de musée.



Au total, 8 nouveaux acteurs s’exhibent sur l’île de Joe. Toutefois, seuls quatre acteurs participent aux jeux simultanément. C’est ce qu’on appelle le multijoueur.



Comment procéder pour faire la nouvelle mise à jour ?

Depuis la sortie de la nouvelle mise à jour d’Animal Crossing New Horizons, les fans du jeu se précipitent pour activer les nouvelles fonctionnalités. La simulation de vie obéit désormais à une nouvelle mise à jour, pour profiter de tous les méandres de l’île. Cependant, comment procéder pour ajourner votre console ? C’est la question que se posent des milliers de joueurs, adeptes de la Nintendo Switch. En réalité, c’est facile. Pour installer les nouvelles mises à jour d’Animal Crossing New Horizons, il suffit de suivre les étapes ci-dessus :



Sur l’écran principal du jeu, mettez la flèche sur Animal Crossing : New Horizons

Appuyez sur le bouton « + » à votre droite.

Appuyez sur mettre à jour, puis téléchargez la mise à jour

Les changements de la nouvelle mise à jour d’Animal Crossing New Horizons



Il existe de nombreux changements apportés par la mise à jour d’Animal Crossing : New Horizons. Ces changements se situent entre les nouveaux acteurs, de nouveaux rôles, et de nouvelles fonctions. En tout, l’on décompte 9000 nouveaux éléments apportés à la nouvelle version 2.0 Animal Crossing New Horizons.



1- Du nouveau sur les habitants et les légumes

C’est l’un des changements de la mise à jour apporté à Animal Crossing New Horizons. Si certains villageois qu’on retrouve dans la version 2020 reviennent, il y a tout de même 16 villageois qui rejoignent l’île. Parmi ces 16 villageois, 8 sont nouveaux. Les autres sont retrouvés dans les versions précédentes. Ce sont en effet :



Alix, qui aime les selfies.

Terra, l’écureuil villageois.

Shino, qui parle sans arrêt.

Tiansheng, qui est convaincu qu’il court vite grâce à ses chaussures.

Marlou, qui pense que « l’amour dirige la terre ».

Astair, la fashionista.

Shimi, la souris.

Octoborg, le poulpe.

Pour les légumes, la mise à jour en apporte cinq nouveaux. Pour les cultiver, il existe deux moyens :



Le premier est de se rendre dans l’île de Joe pour essayer d’ouvrir la boutique avec environ dix mille clochettes, la monnaie fictive de l’île.

Le deuxième moyen est d’essayer de se rendre avec Amiral sur les îles vides. Il pourra par la suite vous conduire vers les îles aléatoires et vers le nouveau ponton. Dans certaines de ces îles, vous trouverez des pommes de terre, de la tomate, des carottes, du blé, de la canne à sucre.

Pour que vos nouveaux légumes retrouvés dans les îles aléatoires puissent pousser, il est conseillé de leur verser de l’eau de manière constante. À défaut, vos plantes poussent, mais avec une faible production. Pour éviter cela, il faut les arroser, matin, midi et soir. Une autre nouveauté liée à la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons, est la cuisine. Les légumes ayant produit doivent être cuisinés pour de bons plats appétissants. Vous pourrez faire des desserts, des entrées, des jus, des gâteaux, des sandwichs, avec vos différents légumes.



2- De nouveaux objets décoratifs paradisiaques

En dehors des personnages et des légumes, de nouveaux objets décoratifs font également leur entrée avec la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons. Ces objets sont divers et variés et sont au total 9000. On peut citer des meubles, des appareils de cuisson, des sacs à dos, des portraits, des chapeaux, des lunettes et des vêtements.



Bien plus, d’autres nouveautés ont été ajoutées avec la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons. Il s’agit par exemple d’une nouvelle architecture d’intérieur, de nouveaux designs et d’une nouvelle décoration de l’île de Joe.



3- La caméra pour découvrir le monde d’Animal Crossing New Horizons

Une autre nouveauté de la mise à jour est l’utilisation de la caméra. Pour l’obtenir il va falloir acheter et installer l’application Pro caméra. Il coûte 1500 Nook miles. Dès que vous l’achetez, votre appareil photo se met automatiquement à jour. Pour l’utiliser professionnellement, trois fonctions sont nécessaires :



Bird’s Eye : c’est la vue de base du jeu.

Handheld, un mode à la première personne.

Tripod qui vous permet de prendre des vues professionnelles.

La caméra vous permet d’avoir une bonne vue des villageois, des meubles et des plans ou des jardins.



4- Cours d’aérobic par mimiques

Dans la nouveauté mise à jour, on retrouve des cours d’aérobic par mimiques. Il s’agit globalement du sport collectif marqué par des étirements avec les villageois. Pour faire les cours d’aérobic, vous devez aller vers les bureaux résidentiels. L’idée est de retrouver les villageois pour interchanger. Vous l’imitez effectivement à l’aide des boutons pendant 2 à 3 minutes.



Les mouvements que vous allez effectuer vont vous permettre de gagner des points. Plus vous effectuez les mouvements en groupe, plus vous gagnez des points Miles Nook+. Au-delà des points, vous allez remporter des objets tels que Justaucorps, des tapis Yoga, des boissons protéinées, des haltères à une main.



5- L’accueil des commerçants ambulants sur l’île

C’est l’une des plus grandes nouveautés apportées par la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons. Joe a une grande ambition, celle de réunir plusieurs marchands autour de son île. Avec sept boutiques et autant d’emplacements, les marchands sont censés occuper lesdites boutiques, qui se trouvent dans l’île.



Pour ouvrir chaque boutique, vous devez débourser la somme de 10 000 clochettes. Si votre boutique est ouverte, Ginette ne manquera pas de vous proposer son savoir-faire sur la coiffure.



6- L’influence sur le mode de vie des villageois

Dans la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons, vous pouvez influencer le mode de vie des villageois. C’est une nouveauté dans le jeu. Cette mise à jour vous donne un pouvoir hors normes. En effet, vous pouvez passer des communiqués, des décrets, des mots d’ordre pour ordonner que l’herbe ne pousse pas trop vite par exemple.



Vous pouvez aussi déterminer l’heure de réveil dans l’île. Cela permettra que tout le monde soit éveillé quand vous allez jouer. Vous pouvez aussi ordonner en allant à la mairie le mode nuit. Vos réactions peuvent également influencer les villageois et les amener à vous imiter.



7- La rénovation et création d’infrastructures

La maison dans cette nouvelle mise à jour d’Animal Crossing New Horizons a été rénovée. Plusieurs fonctionnalités vous permettent d’apporter des modifications dans votre maison, mais aussi dans l’île. On peut accrocher des objets au plafond, faire l’architecture de l’intérieur, fabriquer des murs et utiliser des papiers peints. Vous retrouvez toutes ces possibilités dans le stock à l’intérieur de la boutique Nook. On peut désormais passer entre deux personnages, ou entre deux meubles.



Avec la mise à jour, vous pouvez avoir accès à quatre types de maisons au modèle sauvage, asiatique ou sauvage. Vous pouvez aussi décider de créer des villas pour le bonheur de vos habitants. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez créer une école, un hôpital, une boutique de vêtements, ou encore un restaurant. Le tout sur Happy Home Paradise.



Tout compte fait, les nouveautés apportées par la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons ont été appréciées par le public. En temps de COVID-19, la mise à jour gratuite a permis de mieux distraire les fans.