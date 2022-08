Les articles principaux affichent 2 heures de retard sur mon MacBook mais sont à l'heure normale lorsque on les ouvre (sauf sur mon iPhone où le retard est dans les deux cas). En revanche les articles de la section blog sont à la bonne heure (heure du post et heures des commentaires).

posted the 08/23/2022 at 11:08 PM by mazeofgalious