Bonjour, est ce que quelqu'un sait quel est le nombre total de quêtes annexes dans eiyuden chronicle rising ? Car le compteur bloque à 160 tampons, or il y a des quêtes annexes qui continuent à se débloquer après que la carte de tampons soit remplie à 100%.

posted the 07/16/2022 at 04:25 PM by j49