Les iles CanariesLes BahamasLes iles grecque ,la Turquie et chrypre à droiteL'irlandede haut en bas ,marignane ,marseille et toulon avec un petit voile nuageux !la cote sud du Chili avec sa chaine de montagnel'énorme nuage de fumée aprés les incendies en Australie en 2021une aurore boréale vue depuis l'intérieur de l'ISS[img+600]http://www.gamekyo.com/images_1/c17813cbca29e9ca55d7fa57b8d6bc0220220623175314.jpg[/img]

posted the 06/23/2022 at 06:02 PM by mafacenligne