Toujours plus de Final Fantasy...Jusqu'ici uniquement dispo en import, l'intégralité de la collection Distant Worlds, A New World (arrangements orchestraux) et les OST officielles de Final Fantasy VII Remake / Orchestral qui sont disponible officiellement en France chez Way Records Le dernier album Distant Worlds V contient notamment la divine interprétation de l'opéra, et l'OST de FFVII Remake n'est plus à présenter tant elle est incroyableAutre info, un vinyle officiel de l'OST de Chrono Cross "The Radical Dreamers Edition" serait en préparation chez Square Enix L'album serait annoncé prochainement pour une sortie en juin... Espérons une édition complète !