Bonjour à tous. J'aurai quelques questions concernant la sécurité sur internet, je compte prendre un VPN, en auriez vous un à conseiller? Pas un gratuit qui se fait de l'argent sur nos données qu'ils revendent si j'ai bien compris. Mais un truc bon rapport qualité prix, que je pourrais partager sur mes différents appareil et en faire profiter si possible ma famille.



Récemment je suis tombé sur Surfshark qui m'a l'air pas mal dans le domaine. Pour environs 54 euros pour deux ans, il a l'air de faire son taff et en plus je crois qu'on peux le mettre sur pas mal d'appareil, en tout cas moins limité qu'avec d'autre payant.



Des connaisseurs sur le sujet?



Merci beaucoup et bonne journée à tous.