Ayant envie de ressortir ma Switch du placard, j’ai envie de me prendre un jeu seul hic j’hésite entre les deux.

J’ai testé MH World, j’avais bien aimé même si je m’y suis pas impliqué à fond, j’aimais bien l’univers et Pokémon c’est la licence de mon enfance.



Du coup je sais pas trop quoi choisir, de ce que j’ai vu Legends divise beaucoup et Stories 2 tout le monde s’accorde à dire que c’est un bon jeu après les goûts et les couleurs c’est subjectif.



Du coup c’est quoi vos arguments pour ces jeux sachant que j’aime beaucoup les JRPG, niveau histoire ca peut du complexe ou classique tant que l’univers derrière est intéressant.