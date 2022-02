Bonsoir tout le monde !Cette semaine j'ai opéré un reboot complet de ma chaîne youtube : PXLISATION.J'ai quand même gardé une playlist "archives" pour mes anciens gros dossiers comme la Megadrive ou encore panzer dragoon.Toujours est-il que les autres vidéos sont supprimées, pour laisser place à de nouvelles vidéos dans un format "court" de 10 minutes maxi, avec un montage un peu plus "pro" si je peux le qualifier tel quel.Donc place, ce mois-ci au test d'un portage arcade sur NES d'un jeu Capcom : 1943.

posted the 02/01/2022 at 11:06 PM by pxl