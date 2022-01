En ce début d'année, quoi de mieux que de se projeter sur l'année à venir (et plus loin)? Aussi voici mon top des jeux les plus attendus!



Règles :

-Je ne prends en compte que les jeux annoncés OFFICIELLEMENT

-la date de sortie ne m'importe pas. Pour ces jeux-là, je pourrais attendre 10 ans s'il le faut.

-Je ne joue que très peu aux jeux indé

-Je ne joue que très peu aux jeux PC



Mentions honorables : Star Ocean 6, Atelier Sophie 2, Fable, Perfect Dark, Stalker 2, Sonic Frontiers, Sifu, Gotham Knights, Gollum, Avatar



Classement :

20. Beyond Good and Evil 2

Oui, je ne perds pas espoir!



19. Crimson Desert (+black myth wukong) (+ DokeV)

Je sais pas trop quoi penser de ces jeux coréens/chinois. Mais pour l'instant, les trailers donnent plus qu'envie, alors je leurs laisserai une chance!



18. Forspoken

Meme si Squix a beaucoup déçu ces derniers temps, il je vais me laisser prendre au jeu par celui-là!



17. GhostWire Tokyo

Le studio derrière Evil Within, et surtout Shinji Mikami, ont toute ma confiance! Hâte de voir cette nouvelle prod, même si les trailers ne sont pas incroyables pour l'instant



16. Wolverine (+ Spider-Man 2)

Je suis pas le plus grand fan des super-héros, mais ce sont les 2 que je préfère! Et quand ils sont réalisés par un de mes studios préférés, je ne peux que les attendre!



15. Kirby and the Forgotten Land + Pokemon Legends Arceus

2 jeux qui veulent renouveler la formule. Pour l'instant, je reste sceptique, mais quand-même curieux de voir ça!



14. Alan Wake 2

Pour moi, Remedy, c'est du très très lourd qui m'a jamais déçu. Aussi je ne dis clairement pas non à la suite d'un de leurs meilleurs jeux!



13. Hellblade 2 (+A plague tale : Requiem)

Voici 2 jeux qui ont fait des miracles avec peu de moyen! Je suis dès lors certain que leurs suites respectives seront excellentes, surtout que ces 2 studios ont depuis débloqué un budget bien plus important!



12. Bayonetta 3

Les 1 et 2 étaient mes BTA 3D préférés (point de vue gameplay). Et je suis sûr que celui-ci rejoindra ses grands frères. Surtout que Kamiya est toujours là!



11. Horizon Forbidden West

Le 1 était plus que sympa (pour un jeu sans âme). On sent que sa suite va passer un cap! Surtout que maintenant, Horizon est un des fers de lance de Playstation!



10. Hogwarts Legacy

Jamais vu autant de hype sur un jeu ayant si peu d'info. Mais bien sûr je lui laisserai sa chance! L'univers est tellement monstrueux!



9. Star Wars Eclipse (+ KOTOR Remake)

Ok, on sait pas à quoi s'attendre de ce jeu. Mais contrairement à la majorité des gens sur ce site, je kiffe Quantic Dream, et j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire de Star Wars!

Quant au ramke de KOTOR, je suis curieux plus qu'impatient.



8. Bioshock 4

Niveau FPS narratif à ambiance, difficile de faire mieux et plus nerveux que Bioshock. Les rumeurs ont montré un univers une nouvelle fois travaillé, hâte d'en voir plus!



7. The Elder Scrolls VI

Difficile de savoir ce qu'il nous réservera. Et si la formule se voudra toujours aussi efficace, 15 ans après le V.



6. Starfield (+ Mass Effect "5")

Bethesda (à part Fallout 76), c'est toujours excellent. Alors quand ils décident de proposer un nouvel open world dans l'espace, on espère tous le messi!

Quant au prochain Mass Effect, je le surveille impatiemment, mais aussi avec beaucoup de craintes! (BioWare, c'est plus ce que c'était)



5. Elden Rings

Je suis pas le plus grand fan de From Software (hormis bloodborne), mais celui-ci semble vouloir changer un peu les codes!



4. Zelda Breath of the Wild "2"

Le 1 était une claque, celui-ci le sera certainement aussi! Certes, il y aura moins de surprise. Mais je suis sûr que Nintendo saura nous surprendre, comme il l'a toujours fait!



3. Dragon Quest XII (+X offline) (+III Remake)

En tant que grand fan de la série, je pouvais pas passer à côté! Même si on sait rien, même si on a rien vu, je sais déjà que j'y passerai un bon moment!

Et quant aux "remakes", s'ils arrivent un jour en occident, ce sera bien mieux que sur émulateur, donc je repasserai à la caisse!



2. Final Fantasy XVI (+Remake part 2)

Un FF, c'est toujours un événement! Pour le XVI, on a évidemment beaucoup de craintes, car depuis le VII, ils sont tous controversés. Mais cette fois, on a un producteur de confiance, aussi ai-je décidé d'y croire une nouvelle fois. En espérant ne pas me faire avoir

Quant à la suite du VII Remake, vu le boulot sur la première partie, elle va d'office être excellente.



1. God of War Ragnarok

La suite du meilleur jeu de la 8e génération pour moi, ou en tout cas le jeu le plus maitrisé. Du coup, je ne peux que la mettre en numéro 1, aucun doute possible dans mon esprit.