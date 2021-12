Bonjour GK,j'espère que vous allez bien et que vos fêtes de fin d'année se passent, elles aussi, bien !Bon, j'ai vraiment besoin de vos lumières.Depuis quelques semaines, mon affichage STEAM affiche des petits carrés. (je ne sais pas si cela vient de plugins particuliers) ou si j'ai touché à quelque chose...Du côté de STREAMLABS, c'est encore pire, car quand je souhaite me connecter à mon compte Twitch, j'ai tout simplement un écran blanc...Je dispose du navigateur Firefox, à jour.Comment puis-je résoudre cela pour pouvoir me connecter à mon compte twitch via streamlabs ? Et comment récupérer un affichage normale sur Steam ?Par avance, je vous remercie pour vos réponses et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année