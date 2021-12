Règles :

Classement :

Conclusions :

Cette année signe le grand retour des platformers AAA : It takes two, Psychonauts 2 et Ratchet & Clank Rift Appart étaient tous nommés aux VGA !! Et le premier a même fini par remporter la récompense suprême ! Aussi ai-je décidé de me remémorer tous les grands jeux du genre!-uniquement les jeux à la 3e personne (pas de Portal, Antichamber, Mirror's Edge, The Unfinished Swan, etc)-la plate forme doit etre la composante principale (oui, ça va faire débat, mais du coup pas de Tomb Raider, Uncharted, Jet Set Radio, etc)-du coup, pas de "puzzler platformer" non plus (comme Rime, Papo & Yo, Journey, etc)-1 seul jeu par série-pas de compilation / remake30. Yooka Laylee29. Lego City Undercover28. Simpsons le jeu27. Epic Mickey26. Gex 3D25. Tak24. Lucky's Tale23. Kya Dark Lineage22. Tomba! 221. Wario World20. de Blob19. It takes two18. Ape Escape 317. Donkey Kong 6416. Tearaway15. Sonic Adventure14. Spyro 313. Conker's Bad Fur day12. Astro Boy : Rescue Mission11. Psychonauts 210. Crash Bandicoot 39. A hat in Time8. Jak and Daxter7. Rayman 26. Sly 25. Banjo Kazooie4. Ratchet & Clank 33. Prince of Persia Sands of Time2. Ico1. Super Mario 64-La PS2, avec 5 jeux dans le top 10 est la meilleure machine pour jouer à des platformers. La PS1 et la N64 sont également très bien représentées dans le top 30 !-Comment It takes two (que j’adore) a-t-il pu remporter le jeu de l’année ?? Ce n’est meme pas le meilleur jeu du genre sur 2021