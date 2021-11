Bonjour à tous !Je sais pas si il y à des experts sur les logiciels d'Adobe mais, actuellement je suis à bout d'idée. Après avoir nettoyer le PC d'un proche, il me dit qu'il a perdu son dossier de "Logo". Quand il essai d'ouvrir ce que lui reste sur son PC, cela lui fait ceci:Si y'a quelqu'un qui aurait une astuce, je prend. Merci

Like

Who likes this ?

posted the 11/27/2021 at 12:20 PM by geneon