Bonjour à tous, Ne pouvant me déplacer pour le concert du 09 décembre à 20h au palais des congrès à Paris, je mets en vente ma place catégorie 3 (74,9€) au prix de 65€. Contact en mp. Vente via site sécurisé

posted the 11/21/2021 at 12:34 PM by erosennin