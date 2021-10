Salut tout le mondeIl me reste une place pour le concert de ff7 au Palais des congrès de Paris. Malheureusement pour moi je ne pourrai pas m'y rendre. Donc si je peux faire un ou une heureuse !Date du concert : 9 décembre 2021 à 21hPrix du billet : 69 € (au lieu de 75€)Place : P 18 (série 6)Catégorie : 3Si ça vous intéresse, contactez moi en mp

posted the 10/13/2021 at 04:33 PM by korou