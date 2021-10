Il est assez rare, ces derniers temps, d'avoir accès sur console à de vrais FPS hardcore qui s'attachent à redonner un peu de noblesse aux FPS réalistes et tactiques. Le dernier en date, de mémoire, se prénommait Opération Flashpoint : Dragon Rising...

Il n'avait pas fait date malgré ses nombreuses qualités et c'est bien dommage.



Alors lorsque des pépites comme celles-ci apparaissent sur nos consoles, il ne faut pas les louper !



A ce titre, pourquoi les gros médias ne donnent pas plus de visibilité à ce genre de jeu au profit d'autres bien trop génériques et usés jusqu'à la moelle ??? C'est sur que COD et BF rapportent plus et brassent plus de monde (ou alors leur ligne éditoriale n'est pas dictée par la passion du JV mais bien par les éditeurs himself ?), mais c'est passé à côté de perles comme Insurgency Sandstorm (ET Hell Let Loose !), qui aura mis 3 bonnes années avant d'arriver sur nos machines. Mais commençons déjà par nous attaquer à Insurgency.





La guerre, la vraie.



Exit les débats sur un TTK mal dosé, ici, une balle = down. On ne rigole plus.

Les échauffourés vous donnent la suée, vous devez contrôler vos munitions, vos angles et vos camarades opérateurs pour progresser sans vous faire cartonner et éviter les couverts légers puisque la pénétration des balles est également prise en compte.

Le sound design vous fera dresser les poils tandis que le gunplay vous arrachera un sourire tant il est jouissif.

Insurgency Sandstorm c'est l'antithèse d'un COD ou d'un BF.

Ici, tout est fait pour que vous ressentiez ce qu'est vraiment une escarmouche, ce qu'est le sifflement d'une balle et pourquoi on ne peut pas s'amuser à jump 360 no scope pour épater la galerie.



Le jeu se veut punitif, il propose pour cela deux modes (versus et coop) composés chacun de 4 variantes.

Le versus s'appuie sur la prise d'objectifs, la tenue d'objectifs, et la destruction de matériel tandis que le mode coop s'appuie sur de la conquête (jour ou nuit, hardcore ou simple). Le tout sur une dizaine de maps tentaculaires qui font la part belle à une progression lente et méthodique.



IS propose un large panel d'armes, d'attachments et de tenues pour votre opérateur ainsi que des rôles ayant chacun leurs attributions respectives.

Le HUD est minimaliste : Une boussole, les objectifs en surbrillance sauf en mode hardcore et le nombre de chargeurs dispos (et leur contenance approximative) quand on fouille dans ses poches.

Et en parlant de munitions, la gestion des chargeurs est primordiale ! Ici, chaque chargeur est "unique" dans le sens où s'il n'est pas vide et que vous rechargez, et bien il restera dans cet état dans votre gilet ! Attention également si vous jetez votre chargeur, vous ne pourrez plus l'utiliser...



A noter également que les animations de rechargement sont particulièrement poussées et peuvent être interrompues, lorsque par exemple vous êtes surpris et sautez sur votre PA pour vous défendre, le rechargement reprendra là où il s'est arrêté !

Attention donc à ne pas vous retrouver sans chargeur au moment de repasser sur votre fusil d'assaut.



Vous l'aurez compris, on ne joue pas à Insurgency comme on joue à la plupart des FPS sacs à munitions. Tout est réalisé ici par souci de réalisme. On reste tout de même dans un jeu vidéo hein !

Ceci dit, fini les killstreak pour débloquer un Apache, ici seul le commandant et son observateur ont la capacité d'appeler du support pour faire avancer sa squad.



La pression lors des parties est constante, mais le résultat final est toujours gratifiant et le teamplay omniprésent ET essentiel au bon déroulement. Pas de jeu toxique, ici tout le monde joue dans la même court pour faire gagner son équipe avant de perdre ses capacités de réapparition (limitées).



Bref, un vent de fraîcheur nécessaire sur nos supports inondés de jeux à suite sans saveur.

Point également à noter, une partie, rondement menée, peut se terminer en 10 minutes ! Qui dit hardcore, ne dit pas forcément passer 2h sur son écran pour finir une partie, comme dans un Squad ou un HLL par exemple, ce qui est intéressant si on a peu de temps pour jouer !



Quoi qu'il en soit, si vous aimez les FPS un tant soit peu le réalisme et le challenge et que vous voulez faire une pause après une campagne de Hell Let Loose, IS est fait pour vous !



Bon courage, vous en aurez besoin !