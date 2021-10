Merci d'indiquer quand le code sera utilisé ENJOY !!! 8FWW-QB54-73NA-GJBH-DM32 Utilisez votre code produit avant le 4 novembre 2021 dans le client Origin. Si vous ne l'avez pas déjà installé, téléchargez le client Origin. Pour PC : Connectez-vous avec le compte EA auquel vous souhaitez ajouter le jeu. Cliquez sur le menu Origin. Sélectionnez Utiliser le code produit. Utiliser votre code produit sur Origin Connectez-vous au site Web de la boutique Origin en utilisant le compte EA sur lequel vous souhaitez ajouter le jeu. Sélectionnez Bibliothèque de jeux. Cliquez sur Ajouter un jeu dans le coin supérieur droit. Cette option s'affiche pour cliquer sur Utiliser le code produit. Une fois que vous êtes sur la page pour entrer votre code, tapez le code produit de votre jeu. Cliquez sur Suivant et le jeu devrait apparaître dans votre bibliothèque de jeux.

posted the 10/01/2021 at 11:17 PM by darker