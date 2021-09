Salut tout l'monde !Certains me reconnaîtront et d'autres non. Je suis musicien et je n'ai pas fait d'article depuis 2019. Pour cause, j'ai quitté mon groupe qui n'avançait pas. Et peu de temps après la pandémie arrivait.Mais le plus grave est arrivé l'été 2020 où j'ai eu un accident de moto et me suis retrouvé dans le coma et aux soins intensifs. Lésion cérébrale, 4 fractures à la mâchoire, côtes cassées, épaule droite cassée et une partie de la carotide qui a été sectionnée. J'ai été hospitalisé 1 mois et m'en suis sorti ! Les médecins ne savent pas expliquer ce qui s'est passé avec la carotide et que je sois toujours là. Mais elle s'est sectionnée d'une manière où le sang coulait très peu. 1 à 2mm de plus et c'était fini pour moi."Quand ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton heure"Je suis actuellement encore en rééducation, mon bras me fait encore mal mais c'est supportable. Et j'ai pu reprendre la musique. J'ai bien cru que je n'arriverai plus à porter ni jouer une guitare (et bien d'autres choses). A l'hôpital, on me faisait des exercices avec des legos et je n'arrivais même pas à les clipser ensemble, je n'avais plus de force au bras et à la main droite. C'était choquant ! Mais à force d'exercices et du suivi des physiothérapeutes et des médecins j'ai remonté la pente. Ensuite, il était pour moi hors de question que je reste dans cet état !Cette année j'ai pu retoucher à la musique et à la production et c'est une petite victoire !Je vous présente la 1ère qui m'est venue à l'hôpital. Je chantais les mélodies dans l'enregistreur de mon téléphone:Un rock classique et dans la simplicité (même si il y a 3 guitares au refrain).La 2ème, plus sombre, avec un pont qui en a surpris plus d'un:Cette compo s'est nourrie de ma frustration. Le fait d'être bloqué et coincé dans un état que je n'voulais pas. Et aussi ce qui se passait au niveau du confinement (et très peu de visites accordées).La 3ème, totalement inspiré du neo-metal/punk rock du début année 2000:Je peux toujours composé !! Hallelujah ! Et je remarque que ces compos ont généralement une vibe positive malgré la période de conception.PS: Ma moto était foutue ! Et je ne suis toujours pas remonté sur une moto depuis. Mais j'ai pour projet de m'en racheter une l'année prochaine. #StayStrong