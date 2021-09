Bonjour à vous, Ici Sam, Ça fait maintenant depuis 2019 que je vous parle de ce que les Astrakiens vivent, de ce que nous vivons. Il est temps que vous commenciez à prendre conscience que tout ceci n'est plus un jeu, mais la réalité. Nous avons besoin de vous; besoin de faire partager. Ce qui est arrivé n'est pas un accident, mais l'acte de personnes aux égaux complètement démesurés. Il nous reste 2 épisodes avant la fin.. Vous n'avez plus aucune raison d'ignorer la vérité ! https://anchor.fm/astrakane-falls À retrouver sur toutes les plateformes de streaming : #Spotify #deezer #iTunes #Youtube #GooglePodcast N'hésitez-pas à partager ! Nous devons faire connaître la vérité ! https://astrakanefalls.wixsite.com/website

Like

Who likes this ?

posted the 09/27/2021 at 12:23 PM by alux