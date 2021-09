Bonjour à tous.

Je ne sais pas si j’ai le droit de faire un article sur cela (considérer comme du Hack?)



J’ai un power save que j’avais acheté il y a 4ans pour debloquer les contenus supplémentaires de Zelda Breath of the Wild (les armes et armures) et les personnages de MK8.

Pas possible pour moi d’acheter 25 amiibos pour avoir acces a un contenus d’un jeux payer deja 60€.



Bref…mon fils m’a fait peter ma save de BoTW.

Je veux recuperer les armes.



Avait vous un lien pour trouver les fichies amiibo? C des fichiers .bin il le semble

J’avais un site ou il y avait des pack de 10 amiibos identiques afin de debloquer l’arme.



Merci pour vos retour.

(Je supprime l’article si ca pose probleme)



Amicalement