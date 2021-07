(La série comptera 30 épisodes au total. Chaque cycle 10 épisodes).

Bonjour à tous,Cela faisait longtemps que je n'avais rien posté.J'espère que vous allez bien en ce magnifique dimanche pluvieux.Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous (re)parler du podcast que je fais au doux nom :Dans une petite ville isolée de France, un mystère s'épaissit. Sam,auteur d'un podcast, va essayer de démêler le faux du vrai pour résoudre l'énigme;C'est quelque chose que j'ai commencé un peu avant les événements que nous vivons tous.J'avais besoin de créer quelque chose et de m'essayer à la narration audio. Aucune image, juste le son.Je voulais vraiment faire quelque chose de différent, je m'impose aucune limite de temps, de lieux.Il m'arrive de casser la structure, de faire ce que je veux finalement, afin de proposer une histoire captivante.J'en suis auqui compteraLeest sortie hier; donc sans plus tarder, le voici :C'est aussi dispo sur : Spotify - deezer - iTunes - Youtube - Google Podcast (enfin presque tout quoi)Je vous met les liens pour ceux et celles qui veulent tout rattraper :https://anchor.fm/astrakane-fallsPS : n'hésitez-pas à partager et me dire ce que vous en penser!!