Bonjour à tous,Une petite question depuis quelques jours, je fais face à un soucis avec mon abonnement PS Plus.En effet j'ai l'habitude de partager ce dernier avec mon frère et il m’arrivai quelques fois de jouer chez mon beau-frère avec mon compte, du coup le passage de la play en principale une formalité.Je n'avais jusque la aucun problème, mais depuis quelques jours j'ai un message d'erreur qui s'affiche quand je souhaite passer ma console en principale chose que je n'ai jamais eu auparavant mise à jour ou autre je ne sais pas ce qui a changer du jour au lendemain.Désormais obligé de désactivé au préalable la console qui est active afin de pouvoir activer la mienne en principale.Des idées au sujet de ce message ?Le message d'erreur en question:

Like

Who likes this ?

posted the 06/13/2021 at 12:13 PM by sangotrunks