Bonjour, on m'a offert Immortals Fenyx Rising Xbox en version UK (Angleterre) et je m'interroge sur la compatibilité du season pass.Est-ce que si le SP est acheté sur le store FR, est-ce que ça fonctionnera ? De manière plus globale, est-ce le même store UK-FR (Europe?) ?Sinon dois-je acheter le SP sur le store UK et donc me créer un compte UK spécifiquement pour ça ?Merci pour vos réponses.