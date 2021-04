Salut,J'avais une petite question à vous poser:Est-ce que vous suivez des sites de bons plan ou des personnes en particulières ?Est-ce que vous consultez vous-même les annonces et faites votre liste d'achat ?Moi je fais un peu à la main par exemple:Je regarde Amazon de temps en temps, par exemple(PS4) qui est à, je l'ai pris alors qu'à 60 balles, j'ai préféré attendre.J'ai préco "Brigandine: The Legend Of Runersia - Collector's Edition" àplutôt qu'à 90 euros.De même avec FF7 Remake, j'ai pris la version Deluxe, quand son prix a baissé à 70 eurosBon, ça ne marche pas à tous les coûts et des jeux deviennent introuvable ou à prix exhorbitatnt ....Après Nintendo, je sais que les prix ne baissent pas donc "Super Mario 3D World" à, je sais qu'il n'y aura pas plus bas (sauf peut-être à Noël)Je serais bien curieux de connaître la façon dont vous gérez tout ça ?J'hésite à développer un petit truc pour gérer tout ça () mais si des outils existent peut-être que mon ideé n'est pas bonne, si vous avez des idées, je suis preneur.Le but de mon application serait de se crééer une liste de produits qui nous font envie (avec des liens vers Amazon car c'est un peu eux qui font tjrs le meilleur prix je trouve) est de voir quand un prix nous plaît, est-ce que ça vous tenterait ? autre idée ?Merci de votre avis