Un petit check up pour la Zelda collection Ultima qui va passer en 1.1 sans trop tarder et test des patch 4k d'henriko magnifico qui a fais un taff juste ouf avec le taff sur les textures des épisodes emblématique !J'ai pas chômé côté actu puisque je viens de finir la Kingdom hearts collection (toujours sur le frontend launchbox /Big box)et pour le reste c'est régalade ce mois ci avec pas moins de 3 collections qui vont sortir du fours de pademonium cinematics :La Street of rage collection , la metroid , half life et cerise sur le cheese cake la resident en format Ultima avec menu et ambiance (comme la zelda) et ça sors le 08/05 ( la date n'est pas anodine