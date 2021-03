Dessin

Entre les cours de dessin et le boulot, j'ai pas énormement de temps à consacrer aux jeux vidéos. Cependant j'ai dépoussiéré ma ps3 (en attendant que ma ps5 arrive) et j'ai relancé Afro-samourai. Ce jeu m'avait mis une claque à l'époque et, heureux de constater, que le jeu a bien veilli. Voici une illustration qui traine sur mon Ipad depuis un moment:Sinon on m'a offert Dead Cell sur switch. Le jeu est bon même si je trouve la progression extrêmement lente (comparé avec Harès par exemple). Comme je travaille en ce moment sur des effets comme le feu sur procreate, j'ai voulu faire un dessin de Dead Cell (en prenant des libertés sur le personnage).Et pour finir, un hors sujet. Je travaille sur un style plus réaliste sur procreate. C'est pas facile pour moi mais j'ai l'impression de faire des progrès.Pour chaque dessin, je me fixe une limite de temps (au plus 6 heures). Environ 4 heures pour les deux premiers et 6 heures pour le dernier.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir).Peace