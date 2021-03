Comme un écho à l'officialisation d'un développement d'un remake de ce rpg incroyable, je viens vous présenter les jeux et goodies autour de Panzer Dragoon Saga, autrement appelé Azel Panzer Dragoon RPG au Japon

posted the 03/20/2021 at 04:47 PM by pxl