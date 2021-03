Dessin

J'ai pas eu énormément de temps pour dessiner ces derniers temps (covid oblige). J'ai tout de même réussi à faire deux/trois dessins afin de continuer à pratiquer. Les deux premiers pour travailler les lignes d'action afin d'obtenir des poses plus dynamiques. Et un troisième pour parler un peu de l'actualité avec le module perseverance (et travailler un peu la perspective). J'admire l'exploit technologique et les conséquences que cela aura sur nous. Mais en tant que bobo-ecolo-gauchiste, je ne peux pas m'empecher de critiquer un peu.Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux(ça coute rien et ça fait plaisir ).Peace